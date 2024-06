Djokovic vient à bout de Musetti au bout de la nuit

"Il y a une certaine beauté à gagner le match à 3 heures du matin, si c'était le dernier du tournoi, mais ce n'est pas le cas... Je vais devoir récupérer le plus vite possible", a expliqué "Nole" en conférence de presse. "Physiquement, je suis vraiment allé jusqu'à mes limites pour gagner ce match", a-t-il lâché. "Quand vous jouez des échanges de plus de 20 coups, à 2 heures du matin.... Qui joue à 2 heures du matin?", s'est-il interrogé. "Les conditions étaient très lourdes, il faisait très froid. Vous n'aviez pas beaucoup de points gratuits derrière votre service. Il fallait travailler sur chaque point", a-t-il encore expliqué.