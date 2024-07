Djokovic écarte sans problème Rune et jouera les quarts

"A tous les fans qui ont fait preuve de respect et sont restés ce soir, j'adresse mes remerciements du fond de mon coeur. Et à tous ceux qui ont choisi de manquer de respect aux joueurs et dans ce cas, à moi, je vous dis boooooooooonne nuit", a-t-il dit le regard noir, en imitant les huées qu'il a entendues durant le match.

"Je sais qu'ils encourageaient Rune (en criant Ruuuuuune, ndlr), mais c'est une excuse pour aussi me huer. Et je ne l'accepte pas. Non, non, non", a-t-il ajouté.

"Ça fait plus de 20 ans que je suis sur le circuit. Je connais tous les trucs. J'ai joué dans des ambiances bien plus hostiles, croyez-moi, alors vous ne m'atteindrez pas", a-t-il conclu avant de quitter le Centre Court.