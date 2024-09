Dix ans après le titre en Coupe Davis, où en est la relève du tennis suisse?

Le week-end dernier, sans le moindre joueur du top 100 ATP, la Suisse a enlevé une anonyme rencontre de Coupe Davis contre le Pérou. L'occasion pour Sport Dimanche de se pencher sur la relève de ce sport dans notre pays.

Il y a 10 ans, le tennis suisse pouvait bomber le torse. Roger Federer et Stan Wawrinka étaient au sommet de leur art et remportaient la Coupe Davis. Dans le même temps, Timea Bacsinszky rayonnait et Belinda Bencic pointait gentiment le bout de son nez.

Aujourd'hui, au sortir de la pire saison en Grand Chelem depuis près de 40 ans, aucun Helvète ne figure dans le top 100 ATP et en l'absence de Bencic, devenue maman, une seule Suissesse (Viktorija Golubic) pointe dans cette caste au niveau de la WTA. Morne plaine? Pas forcément, à en croire Swiss Tennis et les spécialistes.

"La base de la relève est beaucoup plus solide qu'il y a 6 ou 7 ans", relève ainsi Severin Lüthi, capitaine de Coupe Davis et ex-mythique coach de Federer.

"Il faut investir dans les coaches et j'aurais été con si je n'avais pas anticipé", sourit pour sa part René Stammbach, le patron de Swiss Tennis. Avant de reprendre, pour rassurer: "Dans 3 à 5 ans, il y aura quelques Suisses en mesure d'entrer dans le top 100."

C'est à voir dans ce sujet de Sport Dimanche.

Tennis: quid de la relève suisse ? / Sport dimanche / 3 min. / dimanche à 18:25

Sujet David Berger (adaptation web: ace)