"Des émotions incroyables"; Roger Federer, Stan Wawrinka et Severin Lüthi reviennent sur la victoire de 2014

Dix ans après le succès de l'équipe de Suisse contre la France en finale de Coupe Davis, les héros de Lille, Roger Federer, Stan Wawrinka et le capitaine Severin Lüthi, regardent dans le rétroviseur avec émotion pour le magazine de Sport Dimanche signé Isabelle Musy et Vania Parratte. Ils se souviennent des jours qui ont précédé, de la tension des matches, de la joie du dimanche 23 novembre et d'une après-match un peu chaude.

Stan Wawrinka: "Ce week-end-là, j'étais en mission" " Ce week-end là, j'étais en mission ", se rappelle Stan Wawrinka / Tennis / 21 min. / aujourd'hui à 18:15 Roger Federer: "Une semaine différente de toutes celles que j'ai vécues" " Une semaine différente de toutes celles que j'ai vécues " déclare Roger Federer / Tennis / 24 min. / aujourd'hui à 18:15 Severin Lüthi: "Rien ne pouvait arriver à Stan!" "Rien ne pouvait arriver à Stan", se souvient Severin Lüthi / Tennis / 11 min. / aujourd'hui à 16:00 La Suisse sur le toit du monde? C'était il y a 10 ans, déjà Interviews réalisées par Isabelle Musy et Vania Parratte