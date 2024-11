Del Potro parle de ses souffrances: "C'est un cauchemar sans fin"

Vainqueur de l'US Open 2009 et parmi les plus brillants joueurs de sa génération, Juan Martin Del Potro, 36 ans, souffre désormais de douleurs terribles à un genou. Il s'est confié dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Morceaux choisis.

Souvent revenu de nulle part, après des multiples blessures (poignets, genoux, etc.) au cours de sa formidable carrière, Juan Martin Del Potro vit de terribles souffrances aujourd'hui, plus de 2 ans après son ultime sortie à Buenos Aires contre Federico Delbonis. "Au lendemain de ce match, j'ai subi une 5e intervention à un genou, en Suisse, dit-il. Durant ma rééducation, j'ai vécu 2 mois dans un village près de Bâle (ndlr: Muttenz, selon nos informations), mais cela n'a pas fonctionné. J'ai donc subi une 6e intervention puis je suis retourné aux Etats-Unis. J'ai refait de la rééducation, près de 100 infiltrations, partout, dans une hanche, une jambe, le dos... Ce sont des souffrances quotidiennes. Telle est ma vie depuis mon dernier match."

"J'ai mal lorsque je vais me coucher..."

Blessé à Shanghai en 2018, puis à nouveau l'été suivant au Queen's, l'Argentin dit avoir mal depuis ses 31 ans. "J'ai mal lorsque je monte des escaliers. Mal lorsque je conduis. Mal lorsque je vais me coucher. C'est un cauchemar sans fin. La douleur émotionnelle surpasse les douleurs physiques. Je me sentais fort à l'époque face à ces obstacles-là. Mais j'ai compris que je ne le suis pas tant que ça..."

Meurtri dans sa chair et dans sa tête, "Del Po" est loin de voir le bout du tunnel, a priori. "Je cherche encore quotidiennement des solutions, reprend-il, mais je me sens mal. La vie que je mène n'est pas celle que je souhaiterais. C'est terrible. Il y a des moments où je n'ai plus de force. Je ne suis pas indestructible. Il y a trop de périodes où je joue un rôle, mais en vrai je me sens mal. Chaque matin je dois prendre 6-7 pilules, des protecteurs gastriques, des anti-inflammatoires..."

Une prothèse?

La solution pourrait-elle être une amputation? "Des médecins me disent que je pourrais mettre une prothèse pour soulager mes douleurs. D'autres me disent que je suis trop jeune pour cela... Mais c'est terrible. J'espère que ça se terminera un jour."

Paradoxalement, l'Argentin doit disputer une exhibition de fin de carrière la semaine prochaine contre Novak Djokovic. "J'ai commencé un régime, perdu un peu de poids, et je m'entraîne, souffle-t-il. Je veux arriver à ce match dans la meilleure forme possible. Si je peux être heureux et en paix sur un court même si c'est pour 1 heure ou 2, ce sera magnifique..."

