Décès de l'Australien Neale Fraser, ancien no 1 mondial

L'ex-joueur de tennis australien Neale Fraser est décédé à l'âge de 91 ans ont annoncé les autorités australiennes mardi. Il avait remporté 3 titres du Grand Chelem en simple.

L'ancien numéro un mondial amateur s'est imposé à l'US National, ancêtre de l'US Open, en 1959 et 1960, et à Wimbledon en 1960. Il a également décroché 11 titres du Grand Chelem en double, et 5 en double mixte.

En 1959, il a mené en tant que joueur l'Australie à la gloire en Coupe Davis, une compétition dont il est devenu un symbole après avoir dirigé l'équipe australienne en tant que capitaine entre 1970 et 1993, avec 4 autres titres remportés.

Hommage de Rod Laver

Le plus grand joueur australien de l'histoire, Rod Laver, qui avait été battu en finale par Fraser à Wimbledon et Forest Hills en 1960, a rendu hommage à "mon cher ami et compagnon gaucher". "Il était un véritable joyau dans l'âge d'or des légendes du tennis australien - un incroyable numéro un mondial, un vainqueur de Grand Chelem et une icône de la Coupe Davis", a écrit Laver, 86 ans, sur X.

afp/alt