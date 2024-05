David Goffin: "A certains moments, on a des doutes. Mais il ne faut pas regarder le passé..."

Ancien Top-10 et finaliste du Masters 2017, David Goffin (ATP 114) s'est qualifié pour le tableau principal du Gonet Geneva Open. Le Belge raconte ses problèmes, mais aussi ses envies.

Il y a 7 ans, il a touché les étoiles, flirté avec une victoire au Masters, où Grigor Dimitrov lui avait soufflé le trophée. Mais ces dernières heures, après avoir connu des soucis aux cervicales au début du printemps, David Goffin (33 ans) les a passées entre le Challenger de Turin, l'autoroute direction Genève et les qualifications aux Eaux-Vives. Avec, malgré tout, toujours ancrée en lui la flamme pour le tennis.

En dépit de sa sortie du Top-100, l'ex-7e mondial ne veut rien lâcher. Ses deux victoires en qualifs lui ont donné le sourire. "Ca fait du bien, c'est clair, glisse-t-il au sortir du court. Ce ne sont pas les premières de l'année, mais celles-ci prouvent que je me sens de mieux en mieux."

Avec les années et les petits pépins, il devient difficile de retrouver confiance en son corps. Mais là je me sens bien et ça fait toute la différence... David Goffin, ancien no7 mondial

Sur terre battue aussi, le Belge va vers le beau. "Sur cette surface, tu ne peux pas faire les choses à moitié, reprend-il. Les glissades, il faut les faire franchement, y aller, sinon tu te retrouves déséquilibré, tu n'as plus rien à mettre dans la balle. Avec les années et les petits pépins, il devient difficile de retrouver confiance en son corps. Mais là je me sens bien et ça fait toute la différence. Je touche du bois (ndlr: il donne un coup de pied au banc qui se situe à côté de lui) pour que cela continue..."

Avant d'affronter Nicolas Moreno De Alboran (USA/ATP 136) au 1er tour de ce Gonet Geneva Open, David Goffin espère que la bonne fortune s'accrochera pour de bon à son cordage. Lui qui aurait dû être la tête d'affiche de l'édition 2018 avant de finalement renoncer ne cache rien des moments compliqués qu'il connaît depuis deux ans. "A certaines périodes en effet, on se pose des questions, on a des doutes, souffle-t-il. Il y a des choses qu'on ne sait parfois plus faire. Et à presque 34 ans, on voit que physiquement on est moins bon. Mais que faire? En mettre plus à l'entraînement? Oui, mais il peut y avoir la peur de se reblesser... Tout ça entre dans la tête. Or, il faut trouver le bon équilibre entre jouer, récupérer, retrouver la confiance, travailler aussi... Ce n'est pas évident de tout mettre en place."

J'ai encore des objectifs, je sens que je peux encore donner beaucoup dans le tennis. David Goffin, ancien no7 mondial

David Goffin s'y applique, car pas question pour lui de ranger sa raquette. "J'ai encore des objectifs, je sens que je peux encore donner beaucoup dans le tennis, dit-il. Mais il ne faut pas que je regarde dans le passé, que je me compare avec le joueur que j'étais à une autre époque. Tout cela est contreproductif. Je veux bien finir l'année puis réussir une grosse saison 2025."

En réalité, sa saison 2025 commence déjà cette semaine, aux Eaux-Vives. Sans jamais oublier qu'une carrière n'est pas un long fleuve tranquille.

Arnaud Cerutti, Genève

>> A lire aussi: : Andy Murray: "Disputer le Geneva Open est une superbe opportunité"

La participation de Djokovic propulse le Geneva Open dans une autre dimension