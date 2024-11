Coco Gauff remporte son premier Masters

Coco Gauff (WTA 3) a remporté pour la première fois les WTA Finals. L'Américaine de 20 ans s'est imposée 3-6 6-4 7-6 (7/2) devant la championne olympique Qinwen Zheng (7) en finale à Ryad. Elle empoche ainsi un chèque de quelque 4,8 millions de dollars.

La lauréate de l'US Open 2023 et finaliste de Roland-Garros 2022 a renversé une situation des plus compromises dans cette partie. Elle s'est ainsi retrouvé menée 6-3 3-1, puis 5-3 dans la manche décisive. Mais Qinwen Zheng, qui a même servi pour le titre à 5-4 au troisième set, n'est pas parvenue à porter l'estocade.

Déjà sacrée à Auckland et à Pékin en 2024, Coco Gauff s'offre son huitième titre sur le circuit principal après être passée à deux points de la défaite, le deuxième plus important après son triomphe en Grand Chelem à New York. Un beau point d'orgue à une saison dans laquelle elle n'a pas réalisé l'exploit majeur espéré.

L'Américaine de 20 ans n'a rien volé dans ce tournoi, où elle a connu une défaite sans conséquence face à Barbora Krejcikova lors de la 3e journée du Round Robin alors qu'elle avait déjà son ticket pour les demi-finales en poche. Elle a notamment battu à Ryad les deux meilleures joueuses du monde, Iga Swiatek (2) en phase de poule et Aryna Sabalenka (1) en demies. De quoi aiguiser son appétit à l'heure de préparer l'exercice 2025.

ats/efas