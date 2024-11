Casper Ruud surprend Carlos Alcaraz en match de poules

Le Norvégien Casper Ruud, 7e mondial, a créé la première sensation des Masters ATP en battant l'Espagnol Carlos Alcaraz, 3e au classement ATP, 6-1 7-5 à Turin. Ruud, plus à l'aise sur terre battue, a signé sa première victoire face à Alcaraz en cinq confrontations.

L'Espagnol de 21 ans, en panne d'inspiration et rapidement décontenancé par la supériorité de son adversaire, a concédé la première manche en 35 minutes.

Alcaraz s'écroule dans le 2e set

Alcaraz, vainqueur cette année à Roland-Garros et Wimbledon, a repris ses esprits dans le second set où il a mené 5-2 et servi pour le gain de la manche. Mais il s'est ensuite écroulé à nouveau et a perdu cinq jeux de suite, et donc le match.

Il y a un an, l'Espagnol avait déjà perdu son premier match des Masters ATP, contre l'Allemand Alexander Zverev. Mais cela ne l'avait pas empêché d'atteindre le dernier carré.



Les Masters ATP réussissent particulièrement bien à Ruud qui avait atteint la finale en 2021 pour sa première participation, puis le dernier carré l'année suivante.

agences/pza