Carnet 2 - Zverev bourreau d'idole, les atermoiements de Nadal, le message de Tsitsipas et l'aisance de Swiatek

Alexander Zverev a tapé fort sur Rafael Nadal mais ce n'était peut-être pas le dernier clou sur la carrière d'un Espagnol qui a encore foi en lui... Dans le reste du tournoi, Stefanos Tsitsipas a signé une victoire probante et Iga Swiatek déroule comme d'habitude.

ZVEREV, LE TROISIEME HOMME C'est sans aucune surprise qu'Alexander Zverev a effacé une petite partie de l’histoire en battant Rafael Nadal sur le Philippe-Chatrier près de 2 ans après avoir vécu le pire moment de sa carrière sur le même court, face au même adversaire. Si cette victoire n’atténuera jamais les regrets de 2022, elle doit tout de même faire du bien à l’Allemand, qui a maîtrisé son sujet contre un Espagnol qui, malgré ses fulgurances, n’est logiquement plus le même qu’auparavant. "Sasha" est ainsi devenu le troisième joueur de l’histoire à avoir fait trébucher Rafa à Roland-Garros après Robin Söderling et un certain Novak Djokovic. Belle (petite) brochette.

CHAPEAU SASHA Bien que l’ancien no1 mondial ait surtout joué sur son aura, sur sa connaissance du Chatrier et sur ce qui lui reste dans le réservoir dans un tel décor, force est de reconnaître que Zverev a été solide. Parce que oui, "Rafa" aurait sans doute passé l'épaule contre un autre adversaire et aurait ainsi entretenu le mythe quelques jours de plus. Le grand blond a su éviter de se laisser emporter par le contexte et par un public totalement derrière son opposant. Agressif, offensif et très bon en première balle, l’Allemand s’est appuyé sur ses meilleures qualités. Celles qui, selon certains, doivent lui permettre d’empocher dans 13 jours son premier titre majeur. C’est aller vite en besogne que de voir les choses ainsi aujourd’hui, mais ce serait effectivement beau que le potentiel dernier tombeur de Nadal à RG devienne le tenant du titre.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

AU REVOIR OU ADIEU? A peine Rafael Nadal avait-il été culbuté hors du tournoi que la question était sur toutes les lèvres. Était-ce, hors JO, le dernier passage de l’Espagnol par Roland-Garros? Vu qu’il semble moins enclin à ranger sa raquette qu’il y a encore deux mois, simplement car son niveau est allé crescendo ces derniers jours (même s'il a tout de même perdu en 3 sets...), l’interrogation n’est pas inutile. "Donnez-moi encore quelques semaines avant de me décider", a-t-il imploré en conférence de presse, laissant toutefois planer le doute quant à sa participation à Wimbledon. "Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée (d’aller sur gazon avant de retourner sur terre pour les JO)."

MOMENT SUSPENDU Sans doute que "l’instant Nadal", sorte de moment suspendu qui consiste à écouter Marc Maury énoncer le palmarès parisien de l’Espagnol, manquera beaucoup à l’avenir. 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022. Il est vrai que cette liste que l’on croyait interminable force l’admiration.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

SINNER FACON ALCARAZ Puisqu’il y a un tournoi en dehors de Nadal, relevons la victoire en 3 sets de Jannik Sinner devant Chris Eubanks (6-3 6-3 6-4). Comme Carlos Alcaraz la veille, qui relevait également de blessure, l’Italien a assuré devant l’Américain, mais difficile d’évaluer sa performance sachant la faiblesse de l’opposition sur terre battue. Reste qu’on a vu le lauréat de l’Open d’Australie sourire avec son box et même officialiser en conférence de presse sa relation avec la joueuse Anna Kalinskaya. A défaut d’être considéré comme favori, le Transalpin respire le bonheur. Suffisant pour viser mieux qu’un quart de finale? A voir.

LE MESSAGE DE TSITSIPAS Lauréat de Monte-Carlo, Stefanos Tsitsipas est attendu au tournant dans cette quinzaine. Et c’est peu dire que le Grec a envoyé un message en matant Marton Fucsovics en 3 sets. Le Hongrois représentait peut-être le pire tirage possible au 1er tour pour une tête de série, mais, après avoir sauvé une balle de manche dans le set initial, le finaliste 2021 a déroulé, en évitant de se laisser embrouiller l’esprit (7-6 6-4 6-1). 39 coups gagnants et 83% de points gagnés au filet; pas mal!

LE RENDEZ-VOUS DE MARDI Casper Ruud et Tomas Machac, les finalistes du Geneva Open, entrent en lice ce mardi. Le Norvégien va devoir être suffisamment sérieux devant Felipe Meligeni Alves, tandis que le Tchèque doit confirmer sa bonne semaine helvétique devant le "poil-à-gratter" Nuno Borges. Après être passé à un souffle du titre aux Eaux-Vives, le 34e mondial devient le joueur à suivre. Si le jeu de Machac s’affine, l’intéressé sera vite dans le Top-20.

LE TARIF SWIATEK Tenante du titre, Iga Swiatek a commencé son tournoi 2024 en "collant" 6-1 6-2 à Léolia Jeanjean. Une vraie promenade de santé pour la Polonaise, mais rien de très original pour tout dire. Le "1 et 2" est souvent le tarif avec elle. Naomi Osaka, sa prochaine adversaire, devrait toutefois lui donner un peu plus de fil à retordre.

Iga Swiatek, déjà sans pitié à Roland-Garros. [KEYSTONE - JEAN-FRANCOIS BADIAS]

LES OUTSIDERS ASSURENT Vraies outsiders du tableau féminin, très loin derrière la favorite polonaise toutefois, Coco Gauff et Danielle Collins n’ont pas manqué leur entrée en lice. La première a mis 6-1 6-1 à Julia Avdeva. La seconde a infligé un 6-3 6-4 à Caroline Dolehide. "C’était un match assez simple, je n’ai pas eu grand-chose à faire", a relevé Gauff, finaliste voici 2 ans et quart-de-finaliste l’an dernier, battue à chaque fois par… Swiatek.

UNE CHANCE POUR STAN? Stan Wawrinka aurait pu s'attendre à affronter Cameron Norrie mercredi. Mais non! Le Britannique ayant déchanté en 5 sets devant Pavel Kotov (ATP 56), le Vaudois en découdra donc avec le Russe. Une chance, finalement? Viktorija Golubic se frottera quant à elle à Anastasia Potapova (WTA 41), qui l'a battue deux fois en deux sorties. Mais tout est possible.

Arnaud Cerutti