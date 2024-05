Carlos Alcaraz perd un set mais poursuit sa route

Stefanos Tsitsipas (ATP 9) a cédé un set en route mais s'est qualifié pour le 3e tour de Roland-Garros, en écartant 6-3 6-2 6-7 (2/7) 6-4 l'Allemand Daniel Altmaier (83). Le Grec de 25 ans, finaliste de l'épreuve en 2021, a fait un cavalier seul lors des deux premières manches, avant d'être accroché dans la troisième. Poussé au tie-break, il n'a pas pu empêcher son adversaire, enfin dans le match et plus agressif, de se relancer. Mais, poussé dans ses retranchements, il a su trouver une solution, en lâchant un peu plus ses coups, pour finalement s'imposer en 2h43