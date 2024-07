Carlos Alcaraz a su réagir pour se hisser à nouveau en finale à Church Road

Malgré la perte du 1er set contre Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz, tenant du titre, sera bien en finale de Wimbledon, dimanche. L'Espagnol, qui s'est imposé 6-7 6-3 6-4 6-4, disputera à Church Road sa 4e finale en Grand Chelem.

Le no 3 mondial est ainsi toujours en course pour signer un rare doublé Roland-Garros/Wimbledon la même année. Seuls cinq joueurs, tous légendaires, ont réalisé ce tour de force depuis le début de l'ère Open (1968): Rod Laver (1969), Björn Borg (1978-1980), Rafael Nadal (2008, 2010), Roger Federer (2009) et Novak Djokovic (2021).

Un autre niveau de jeu

Pas toujours convaincant depuis le début de cette quinzaine, Carlos Alcaraz n'a pas non plus rendu une copie parfaite vendredi. Il s'est même retrouvé en grande difficulté dans le premier set, où Daniil Medvedev a survolé les débats au tie-break après avoir manqué une première occasion de conclure à 5-3 sur son engagement.

L'Ibère a cependant su élever son niveau de jeu, notamment au service. Il a très vite (re)pris confiance, signant le break dès le 4e jeu du 2e set. De plus en plus agressif et offensif, il fut ensuite le patron sur le court, même s'il a concédé un troisième et dernier break dans la quatrième manche.

