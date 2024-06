Blessé, Djokovic déclare forfait; Sinner assuré de devenir no1 mondial

"Je suis vraiment triste d'annoncer que je dois déclarer forfait à Roland-Garros. j'ai joué avec tout mon coeur et j'ai tout donné dans le match d'hier (lundi en 8es de finale contre Cerundolo, ndlr) et malheureusement, à cause d'une lésion du ménisque médial du genou droit, mon équipe et moi avons dû prendre cette difficile décision, après avoir pris en compte toutes les considérations et entendu toutes les consultations", écrit le Serbe sur les réseaux sociaux.