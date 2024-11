Bencic alignée en simple contre la Serbie

Viktorija Golubic (WTA 108) entrera en scène juste après et sera clairement la favorite contre Mia Ristic (394), surtout après sa 2e victoire dans un tournoi WTA il y a à peine 2 semaines en Chine. "Viktorija a ramené beaucoup de confiance de Chine et a été un pilier de notre équipe ces dernières années, analyse le sélectionneur. C'est aussi pour cette raison que j'ai su relativement tôt qui allait disputer les premiers simples."

Sans sa seule joueuse du top-100, Olga Danilovic, absente pour des raisons non précisées, aucune joueuse serbe sélectionnée n'a plus de 21 ans. "Je ne sais pratiquement rien d'elles, a d'ailleurs admis Heinz Günthardt en début de semaine. Mais le classement ne fait pas gagner de points." C'est pour cette raison qu'il a attentivement suivi les entraînements. Cela ne change toutefois rien à la situation et au fait que son équipe est favorite.

Pour le double final, Jil Teichmann et Bencic sont pour l'instant annoncées face à Katarina Jokic et Anja Stankovic. Simona Waltert et Céline Naef pourraient entrer en jeu samedi en cas d'éventuels changements.