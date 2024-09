Belinda Bencic vise la Billie Jean King Cup pour son retour à la compétition

Ons Jabeur met un terme à sa saison qui a été "extrêmement difficile" en raison d'une blessure persistante à une épaule.

L'actuelle 22e joueuse mondiale, finaliste malheureuse à Wimbledon en 2022 et 2023 et à l'US Open 2022, reviendra sur les courts pour l'Open d'Australie en janvier 2025. Elle compte d'ici-là se consacrer à ses activités caritatives et dit avoir hâte de "revenir plus forte", "la récupération faisant partie du voyage".

Cette année, la joueuse, dont le meilleur classement WTA a été une 2e place, avait fait l'impasse sur les Jeux olympiques de Paris pour préserver sa condition physique.