Belinda Bencic, un retour qui impressionne jusqu'à ses coéquipières

Si Bencic est encore "loin d'être à 100%", surtout physiquement, elle ne doit toutefois pas se mettre trop de pression avant le barrage contre la Serbie. Viktorija Golubic (WTA à Jiangxi), Jil Teichmann (Challenger à Linz), Céline Naef (ITF à Pétange) et Simona Waltert (ITF à Glasgow) ont toutes remporté des tournois ces dernières semaines et sont arrivées à Bienne en bonne forme. Heinz Günthardt a jusqu'au tirage au sort de jeudi pour prendre sa décision, mais qelle que soit la composition, les Suissesses seront favorites face à une formation serbe jeune et relativement inexpérimentée.