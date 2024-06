Andy Murray garde l'espoir d'une dernière participation

Andy Murray garde l'espoir de jouer une ultime fois à Wimbledon la semaine prochaine. L'ex-no 1 mondial admet toutefois qu'il est peu probable qu'il participe au tournoi londonien en simple après avoir été opéré d'un kyste à la colonne vertébrale.

"Je dirais qu'il est plus que probable que je ne sois pas en mesure de jouer en simple" à Wimbledon, a-t-il reconnu jeudi, à la veille du tirage au sort du simple messieurs. Une participation au double, au côté de son frère aîné Jamie, semble plus plausible.

L'Ecossais de 37 ans (115e mondial), qui a confirmé que les JO de Paris seraient le dernier événement de sa carrière, a subi une intervention samedi après avoir ressenti une faiblesse dans sa jambe droite alors qu'il disputait le tournoi du Queen's la semaine passée.

Le Britannique a indiqué que la procédure s'était "très, très bien" déroulée et qu'il frappait à nouveau des balles. Mais il a ajouté qu'il était "impossible de dire" quand il serait en mesure de reprendre la compétition. "C'est compliqué, et c'est d'autant plus compliqué que je veux jouer à Wimbledon une dernière fois".

ats/nm