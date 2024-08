Ancien coach de Roger Federer, Peter Lundgren est décédé

Peter Lundgren est décédé à l'âge de 59 ans, a annoncé sa famille. L'ancien joueur pro suédois avait été l'un des premiers coaches de Roger Federer et l'avait accompagné vers ses premières quêtes.

"L'une des personnes les plus importantes nous a quittés bien trop tôt, ont écrit ses enfants sur Facebook. Il a été une source d'inspiration et d'une grande aide pour beaucoup, sur et en dehors du terrain."

En tant que joueur, Lundgren avait atteint la 25e place du classement mondial en 1987 et avait remporté trois tournois ATP (Cologne, Rye Brook et San Francisco). En finale de Stockholm 1988 et d'Indianapolis 1990, Lundgren avait perdu contre Boris Becker. En double, il avait atteint la finale de l'Open d'Australie en 1988 avec Jeremy Bates.

Titré aussi avec Marat Safin

Le Suédois s'est surtout fait connaître en tant que coach, aux côtés de Marcelo Rios d'abord, puis surtout avec Roger Federer, qu'il a emmené au sommet de Wimbledon en 2003.

Marat Safin a pour sa part remporté l'Open d'Australie en 2005 sous la direction de Lundgren, qui a aussi couvé d'autres joueurs et joueuses, dont Marcos Baghdatis, Grigor Dimitrov, Stan Wawrinka et Daniela Hantuchova.

Victime d'une infection à un pied en 2023, Peter Lundgren avait alors dû subir une amputation.

ats/ace