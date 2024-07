Alcaraz surclasse Djokovic pour remporter son 4e titre du Grand Chelem

Novak Djokovic (ATP 2) devra encore patienter avant de remporter un 25e Grand Chelem. Le Serbe a été surclassé en finale de Wimbledon par Carlos Alcaraz (3) 6-2 6-2 7-6 (7/4). Pour l'Espagnol, qui conserve ainsi son titre, il s'agit de son 4e Majeur en carrière.

Vainqueur en 5 sets et 4h42' l'an dernier, Carlos Alcaraz a cette fois-ci donné une leçon au Serbe de 37 ans. Il est le 5e joueur de l'ère Open (depuis 1968) à remporter Roland-Garros et Wimbledon la même année, mais le plus jeune à 21 ans et 70 jours.



Novak Djokovic - qui n'imaginait certainement pas pouvoir disputer une 10e finale à Church Road après son opération subie au ménisque droit le 5 juin - en reste quant à lui à 24 trophées majeurs et 7 sacres à Wimbledon. Roger Federer demeure donc l'unique détenteur du record masculin de titres à Wimbledon avec ses 8 titres.



Quatrième joueur de l'ère Open à afficher 4 trophées majeurs à son palmarès avant de fêter ses 22 ans, Carlos Alcaraz a survolé les débats pour rester invaincu en finale de Grand Chelem. Même s'il a tremblé au moment de conclure, manquant 3 balles de match consécutives à 5-4 40/0 dont une sur une double faute.

Un seul set accroché

Sa puissance brute, sa capacité à durcir l'échange et à accélérer d'un coup la cadence, ont totalement "éteint" un Novak Djokovic par ailleurs loin de son meilleur niveau. Le Serbe n'a existé que dans la 3e manche, la seule dans laquelle il n'a pas concédé son service d'entrée de jeu, profitant alors aussi d'une légère baisse de régime de son adversaire.



Son premier cri de rage de l'après-midi, lâché après qu'il avait écarté 4 balles de break pour garder la main (2-1) au 3e set, en disait long sur sa frustration. Carlos Alcaraz lui a permis de se relancer en manquant totalement son jeu de service à 5-4, mais il a su retrouver ses esprits pour s'adjuger le tie-break en convertissant sa 4e balle de match.

ats/pza