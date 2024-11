Alcaraz se refait une santé face à Rublev

Carlos Alcaraz (ATP 3) s'est relancé dans la course aux demi-finales des Masters ATP. L'Espagnol a battu le Russe Andrey Rublev (8) 6-3 7-6 (10/8) à Turin.

Alcaraz, malade depuis plusieurs jours, s'était nettement incliné pour son entrée en lice face au Norvégien Casper Ruud (7) 6-1 7-5. Rublev avait également perdu son 1er match, en deux sets 6-4 6-4, face au no2 mondial Alexander Zverev.

Le Russe, en panne de résultats depuis sa finale perdue au Masters 1000 de Montréal en août, n'a pas fait le poids dans le 1er set face à Alcaraz, qui a montré un tout autre visage que lors de son 1er match, bien aidé il est vrai par les nombreuses fautes directes de son adversaire (14).

Les débats ont été plus équilibrés dans le second set, décidé au jeu décisif. Alcaraz a vite creusé l'écart pour mener 4-1, puis a laissé Rublev revenir. Il a même offert 2 balles de set à son adversaire, dont une avec une volée facile dans le filet, avant d'empocher la victoire après une heure et 35 minutes de jeu.

afp/bur