Alcaraz en finale après sa victoire en 5 sets contre Sinner

Carlos Alcaraz (ATP 3) est venu à bout de Jannik Sinner, nouveau no1 mondial dès lundi, en demi-finales de Roland-Garros. L'Espagnol s'est imposé 2-6 6-3 3-6 6-4 6-3 contre l'Italien après un véritable combat. Il s'agit de sa première finale à Paris.

Attendu comme LE grand choc de ce tournoi, ce duel long de 4h09 n'a pas atteint les sommets espérés sur le plan technique mais l'intensité a été grande, et le suspense au rendez-vous sur le Court Philippe-Chatrier avec un scénario improbable.



Impressionnant dès les premiers échanges, Jannik Sinner a ainsi mené tranquillement 6-2 2-0 face à un Carlos Alcaraz dépassé et peu inspiré. Victime de crampes à la main droite dans la 3e manche, l'Italien de 22 ans a profité de la passivité de son adversaire pour empocher ce 3e set.

Zverev ou Ruud en finale?

Dos au mur, Carlos Alcaraz s'est accroché après la perte de cette manche. Et il a su élever son niveau de jeu, signant l'unique break du 4e set dans le 10e et dernier jeu grâce notamment à un smash "facile" manqué par Jannik Sinner qui menait alors 30/15.



L'Espagnol, qui avait lui-même souffert de crampes - dues au stress - l'an dernier en demi-finales à Paris face à Novak Djokovic, a poursuivi sur sa lancée avec un break réussi dès le 2e jeu de la manche décisive. Et il a conservé jusqu'au bout cet avantage, concluant sur sa 3e balle de match.

Devenu le plus jeune no1 mondial de l'histoire à 19 ans et 4 mois après son sacre à l'US Open 2022, Carlos Alcaraz affiche désormais un impressionnant bilan de 10 succès pour une seule défaite dans des matches en 5 sets. Egalement titré l'été dernier à Wimbledon, il disputera face à Alexander Zverev (ATP 4) ou à Casper Ruud (7) sa 3e finale majeure.

ats/pza