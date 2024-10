Alcaraz écarte Medvedev et défiera Sinner en finale

Carlos Alcaraz défiera Jannik Sinner en finale de l'ATP 500 de Pékin mercredi. L'Espagnol a écarté Daniil Medvedev (ATP 5) 7-5 6-3 alors que l'Italien a mis fin au parcours du Chinois Bu Yunchaokete (96), battu 6-3 7-6 (7/3).

Les deux joueurs, qui se sont partagé les titres du Grand Chelem de l'année, seront opposés pour la troisième fois de la saison, mais la première dans une finale. Alcaraz (3) a gagné leurs deux duels livrés en 2024, le dernier en cinq sets en demi-finale à Roland-Garros. Il mène 5-4 dans leur face-à-face.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Vainqueur de Roland-Garros et de Wimbledon cette année, Alcaraz a confirmé sa domination face à Daniil Medvedev. Le plus jeune no1 mondial de l'histoire a fêté son sixième succès en huit matches face au Russe. Il a nettement dominé les débats, même s'il a perdu deux fois son service dans le premier set.

L'Espagnol visera son quatrième titre de l'année. L'Italien a déjà conquis 6 titres cette saison, dont l'Open d'Australie et l'US Open. L'actuel no 1 mondial a dû serrer sa garde face à l'invité chinois Bu Yunchaokete, tombeur du no 6 mondial Andrey Rublev en quart de finale à Pékin.

agences/lper