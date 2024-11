Un 2e succès consécutif pour Noël, belle remontée de Meillard

Luca Aerni, qui avait largement manqué la qualification à Levi (40e sur le tracé initial), a pour sa part retrouvé un rang plus en adéquation avec son statut, mais sa 24e place ne le satisfera certainement pas. La journée a également été difficile pour Ramon Zenhäusern, qui avait obtenu de justesse - pour 0''02 - le 30e et dernier ticket de finaliste. A la peine dans le mur, le Haut-Valaisan a signé le moins bon temps sur le second parcours et se classe au 30e et dernier rang.

Gurgl (AUT), slalom messieurs, 1re manche: Ramon Zenhäusern (SUI) 30e et dernier qualifié pour la 2e manche / Ski alpin / 1 min. / aujourd'hui à 10:25