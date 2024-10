Sortie de piste pour Odi, un drame évité de peu, le show de Braathen et Brignone

On ne se laisse pas abattre par la déconvenue de Marco Odermatt et on lui trouve enfin un surnom digne de son talent. C'est la mission cet hiver de notre commentateur John Nicolet. Justin Murisier a soufflé "Blanche-Neige" ou "Blancheneigator". Et vous qu'en pensez-vous? Hésitez pas à lui soumettre vos idées sur son compte Instagram.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info