Shiffrin lorgne le "centenaire" ce week-end chez elle à Killington

Mikaela Shiffrin peut décrocher son 100e succès en Coupe du monde ce week-end, chez elle, à Killington. L'Américaine de 29 ans a deux possibilités d’atteindre cette barre symbolique avec le géant de samedi (15h50/18h50 sur RTS2) ou le slalom du lendemain (15h50/18h50 RTS2). "Il y a un peu de pression, c'est sûr, mais j'essaie de l'ignorer. Si ça arrive, c'est merveilleux. Sinon, il n'y a aucune raison d'en faire un drame".

Le grand livre du ski alpin pourrait s'enrichir d'un nouveau chapitre ce week-end grâce à Mikaela Shiffrin, qui aura l'occasion de remporter sa 100e victoire en Coupe du monde. Alors comment expliquer la success story de l'Américaine, qui dévalait déjà à l'âge de 5 ans les pistes de Vail?

Déjà depuis toute jeune, elle dispose de sa cellule privée. Elle ne perd pas d'énergie à gérer d'autres choses. Tout est fait pour la performance, pour une meilleure récupération, pour éviter les blessures Camille Rast

Le talent évidemment, mais pas uniquement, comme nous l'explique la Valaisanne Camille Rast, qui a signé le week-end dernier son premier podium en Coupe du monde. "Déjà depuis toute jeune, elle a sa cellule privée. Elle ne perd pas d'énergie à gérer d'autres choses. Tout est fait pour la performance, pour une meilleure récupération, pour éviter les blessures. Tout est fait pour elle et tout est personnalisé. Pour des grandes fédérations comme la Suisse ou l'Autriche, c'est parfois un peu plus dur d'avoir des personnalisations de programmes et des types d'entraînements comme elle peut avoir elle".

Shiffrin s'est forgé le plus grand palmarès du ski alpin grâce à sa domination totale en slalom (86 podiums et 62 victoires en 114 départs), et à sa polyvalence, elle qui a aussi gagné en géant (22), en super-G (5), en descente (4), en combiné (1), et en parallèle (5). [KEYSTONE - EXPA/JOHANN GRODER]

Shiffrin a effectué ses débuts en Coupe du monde à l'âge de... 15 ans, signé son premier podium à 16 ans, fêté sa première victoire à 17 ans et remporté l'or olympique à 18! Des temps de passage qui impressionnent forcément Denis Wicki, ex-entraîneur de Michelle Gisin et de Wendy Holdener et qui s'occupe désormais de Camille Rast et Mélanie Meillard. "Elle avait démarré en FIS à 15 ans. On n'entendait parler que d'elle parce qu'elle avait un niveau de ski déjà nettement supérieur à tout le monde. Sa gestion de carrière est remarquable. Cela peut expliquer cette longévité. Au début, elle disputait peu de compétitions pour s'installer dans le système".

La suite, on la connaît. Mikaela Shiffrin est double championne olympique, sept fois championne du monde. Elle a gagné cinq fois le globe de cristal de la Coupe du monde et huit fois celui du slalom. Et tout ça, alors qu'elle n'a pas encore 30 ans! Et que sa carrière paraît loin d'être terminée.

Jérôme Jeannin, Romain Roseng et John Nicolet