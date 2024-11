Shiffrin domine la 1re manche, les Suissesses en retrait

Les Suissesses ne sont pas devant au terme de la 1re manche du slalom de Levi. Camille Rast (7e à 1''22) est la meilleure Helvète, alors que Mikaela Shiffrin domine la concurrence. La 2e manche est à suivre dès 12h50 en direct sur RTS2.

On attendait plutôt Wendy Holdener, Michelle Gisin voire Mélanie Meillard, c'est finalement Camille Rast qui a terminé meilleure Suissesse à la mi-parcours de ce 1er slalom de la saison. Seulement la skieuse de Vétroz peut nourrir quelques regrets. La perte d'adhérence sur le haut de cette "Levi Black", puis un écart sur le bas ont malheureusement coûté du temps et "effacé" un mur où elle a regardé Mikaela Shiffrin dans les yeux.

Contrairement à l'Américaine qui chasse son 98e succès en Coupe du monde et son 8e renne, les slalomeuses helvétiques ont manqué de précision au moment d'attaquer les portes. Sur une piste qu'elle affectionne, Mélanie Meillard occupe le 10e rang à 1''42, juste devant Michelle Gisin (à 1''51).

Pour son 1er slalom depuis sa fracture de la cheville gauche il y a près d'un an, Wendy Holdener n'est pas parvenue à jouer dans la même cour que les meilleures. La Schwytzoise de 31 ans se place à la 13e place provisoire à 1''83. A elle de tenter une belle remontée à l'occasion du 2e tracé. Nicole Good n'a pas rallié l'arrivée. Elena Stoffel a fini à la 31e place et ne verra pas la 2e manche, alors qu'Aline Danioth a terminé 40e après 20 mois d'inactivité et une 4e opération des ligaments croisés.

