Rast et Meillard sur le podium, des promesses et des déceptions

SI Loïc Meillard et Tanguy Nef s'en sont plutôt bien sortis, les deux premiers slaloms de la saison ont en revanche été difficiles pour Daniel Yule, Marc Rochat et Ramon Zenhaüsern. Le premier nommé, qui avait remporté le slalom de Chamonix l'année dernière, a connu deux rendez-vous compliqués. A Levi, le Valaisan s'est classé 16e de la première manche avant de connaître un second tracé difficile pour reculer à la 22e place. A Gurgl, la première manche a été compliquée. Seulement 21e, il a néanmoins montré de belles choses sur le deuxième tracé pour remonter au 13e rang.

"Je ne suis pas du tout rentré dans le rythme, que ce soit en première ou en deuxième manche. J'ai essayé de mettre de l'engagement mais j'avais les pressions au mauvais moment dans la courbe, a-t-il expliqué après le slalom de Levi. Je n'ai jamais réussi à créer et emmener dans la vitesse."

Levi (FIN), slalom messieurs, 2e manche: Daniel Yule (SUI) seulement au 22e rang / Ski alpin / 1 min. / le 17 novembre 2024

De son côté, Marc Rochat a connu l'élimination dès la première manche tant à Levi qu'à Gurgl. Excellent la saison dernière avec une 9e place au classement de la discipline, il doit retrouver au plus vite son ski pour ne pas reculer dans la hiérarchie des dossards.

Gurgl (AUT), slalom messieurs, 1re manche: Marc Rochat (SUI) part à la faute / Ski alpin / 1 min. / hier à 10:25

Enfin, Ramon Zenhaüsern a connu deux courses anonymes. Dix-huitième après le premier tracé à Levi, il a reculé au 20e rang après la seconde manche. A Gurgl, le Valaisan a frisé la correctionnelle sur le premier tracé en se qualifiant pour... 0'01. Et il n'y a pas eu de remontée en deuxième manche, puisqu'il a terminé 30e à 3"57 de Clément Noël et à 0"73 du 29e. Une course à oublier.