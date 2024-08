Nouveau coup d'arrêt pour Aleksander Aamodt Kilde

Aleksander Aamodt Kilde doit prendre son mal en patience. Le Norvégien de 31 ans a dû se soumettre à une nouvelle opération à une épaule après avoir contracté une infection.

Victime d'une grave chute à Wengen en janvier, Aleksander Aamodt Kilde vit un nouveau coup dur. Le Norvégien a annoncé la mauvaise nouvelle sur instagram mardi. "Petite (grande) mise à jour... pas le genre de nouvelle que j'aurais pu imaginer il y a seulement 4 jours. Mais voilà. Une douleur accrue s'est manifestée dans mon épaule opérée ces deux dernières semaines, ce qui semblait être une réaction normale après avoir augmenté la charge et m'être entraîné plus "normalement", commence par expliquer Kilde avant de poursuivre plus en détails.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

"Pour faire court, j'ai contracté une sévère infection qui a causé quelques dégâts. Je prends des antibiotiques par voie intraveineuse pendant 6 semaines jusqu'à ce que l'infection disparaisse et que l'os retrouve son sourire".

Pour Kilde, il s'agit d'un sérieux coup d'arrêt dans sa rééducation, lui qui a remis les skis mi-juin, cinq mois après sa grave blessure. Le fiancé de Mikaela Shiffrin espère faire son retour à la compétition la prochaine saison.

fg