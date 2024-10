Mathilde Gremaud signe un magnifique succès en Big Air

Mathilde Gremaud a entamé la saison de ski freestyle par une victoire à domicile. La Fribourgeoise de 24 ans a remporté le Big Air de Coire, son 14e succès en Coupe du monde.

La détentrice du gros globe de cristal - et de ceux du Big Air et du slopestyle - n'a laissé aucune chance à la concurrence dans les Grisons. Déjà à l'aise en qualifications (90,25 points), elle n'a eu besoin que de 2 passages en finale pour s'assurer la victoire (91,25 et 87,25). Elle s'est imposée devant l'Italienne Flora Tabanelli et l'Allemande Muriel Mohr.

Neuf fois sur le podium l'hiver dernier - en 9 courses - Mathilde Gremaud repart donc sur les mêmes bases. Elle aura l'occasion de briller davantage cette saison lors des championnats du monde, qui se dérouleront en mars 2025 en Engadine.

ats/bur