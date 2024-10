Marcel Hirscher, des doutes sur le grand retour

En tant que multiple champion olympique (2 fois) et du monde (5) et multiple vainqueur de la Coupe du monde (8), Hirscher bénéficie pour son retour d'une "wild card" qui lui assure un dossard correct (no 31) sans s'inquiéter de son classement mondial qui régit normalement l'ordre de départ des coureurs et donc les conditions de la piste au moment de leur passage.

De quoi faire grincer des dents. Car si tout le monde s'accorde à dire que le retour de Hirscher est une excellente nouvelle pour l'attractivité du sport, certains estiment que le passe droit qui lui est accordé est injuste quand d'autres athlètes doivent se battre toute l'année pour conserver un dossard correct.

"La FIS souligne toujours que le fair-play doit être au centre de chaque règle, a par exemple réagi le skieur valaisan Justin Murisier. Mais pour Marcel Hirscher, on ajoute une règle qui n'est définitivement pas équitable."