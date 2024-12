Lindsey Vonn participera à des courses FIS à Copper Mountain

Lindsey Vonn participera à nouveau à une course ce week-end. Ceci après une pause de près de six ans et avec une prothèse au genou.

L'Américaine de 40 ans prévoit de prendre le départ de la descente et du Super-G le week-end prochain lors d'une course FIS à Copper Mountain. C'est ce qu'écrit l'agence AP en se référant à l'entraîneur en chef américain Paul Kristofic. La championne olympique et la fédération américaine avaient déjà annoncé son retour à la mi-novembre. Lindsey Vonn a désormais besoin de bons résultats pour pouvoir participer à des courses de Coupe du monde en vertu d'une nouvelle règle concernant les wild cards. Elle aimerait prendre part aux courses de Coupe du monde de Saint-Moritz avant Noël. afp/bur