"Je ne fais pas une fixette sur ce premier podium", explique Camille Rast

Invitée de l'émission Sport Première sur les ondes de RTS La 1ère, Camille Rast est notamment revenue sur sa bonne fin de saison et parle de ses attentes pour la saison à venir.

Avec 7 courses terminées dans le top-10 entre janvier et mars, la Valaisanne de 25 ans a réussi une très belle seconde partie de saison 2023/24. De quoi aborder ce nouvel exercice avec confiance. "J'ai réussi à passer des caps assez importants. La préparation a continué sur cette lancée. Je me réjouis donc vraiment de pouvoir commencer la saison. J'attends avec impatience les premières courses", confie la Vétrozienne.

Sport Première / Sport-Première / 235 min. / hier à 19:04

"Il y a énormément de travail et beaucoup de constance dans ce que j'ai fait. J'ai vraiment travaillé physiquement avec Florian [ndlr: Lorimier]. J'ai souvent fini les saisons un peu cassée avec des blessures. Les étés n'ont jamais vraiment été fait à 100 % auparavant", poursuit Rast. "L'année dernière, j'ai vraiment peut-être fait preuve d'un peu plus de maturité. J'ai mis les choses en place pour que ça fonctionne. Et je pense que toutes ces petites pièces mises ensemble m'ont permis d'arriver en janvier là où j'avais vraiment envie."

"J'adore quand les courses s'enchaînent, quand il y a un rythme. Il faut vraiment que tout soit précis, minuté, gérer la fatigue, gérer l'entraînement. C'est quelque chose qui me plaît et je pense que c'est ce qui a fait la réussite de cette deuxième partie d'hiver", analyse encore la Valaisanne.

Dans la continuité de sa deuxième partie de saison avec notamment deux 4es places en slalom, un premier podium semble lui tendre les bras dans la discipline. "Ce n'est pas quelque chose sur laquelle je fais une fixette", précise-t-elle. "Je sais que si je skie en me faisant plaisir et en étant physiquement bien, je skie vite. J'espère donc me faire très, très plaisir cet hiver, comme ça je skierai très, très vite."

Au-delà des résultats en Coupe du monde, il y a bien évidemment le grand rendez-vous de l'année avec les Championnats du monde de Saalbach entre le 4 et le 16 février. Mais pas question de mettre la charrue avant les boeufs. "On a une équipe technique, surtout en slalom, assez forte. Les places vont être chères. J'espérer être présente au départ des deux disciplines. Ce sont toujours des événements assez sympas et il y a toujours des grosses ambiances qui nous poussent." En attendant ces Mondiaux, la Valaisanne semble mûre pour franchir de nouveaux échelons cette saison et cela va commencer dès le samedi 26 octobre à Sölden, là où elle avait disputé sa première course de Coupe du monde le 22 octobre 2016.

RTSsport