Holdener résiste à Shiffrin, Rast en embuscade

Wendy Holdener a réussi un retour fracassant sur le devant de la scène en Coupe du monde. La Schwytzoise de 31 ans a décroché la 2e place de la 1re manche du slalom de Gurgl (Autriche), en étant la seule à rester dans la même demi-seconde que Mikaela Shiffrin (0"13).

Victime en décembre dernier d'une fracture à la cheville gauche qui avait nécessité une opération, Wendy Holdener était restée en retrait tant dans le géant de Sölden (25e pour son retour aux affaires) que dans le slalom de Levi (16e). Elle a sorti le grand jeu en Autriche, même si elle a perdu quatre dixièmes de seconde sur Mikaela Shiffrin dans le mur.

Gurgl (AUT), slalom dames, 1re manche: Wendy Holdener (SUI) au contact de l’Américaine / Ski alpin / 1 min. / aujourd'hui à 10:25

La lutte pour le podium s'annonce somptueuse, et elle concernera au moins une autre Suissesse. Convaincante 5e à Levi une semaine plus tôt, la Valaisanne Camille Rast a réalisé le 5e temps à 0''68 de Shiffrin.

Gurgl (AUT), slalom dames, 1re manche: Camille Rast (SUI) bien placée pour viser le podium / Ski alpin / 1 min. / aujourd'hui à 10:25

Devant elle, Katharina Liensberger (3e) et Lara Colturi (4e) accusent 0''52 et 0"61 de retard sur Shiffrin. Mélanie Meillard pointe quant à elle au 9e rang (mais à 1''32). Début de la seconde manche à 13h30 (en direct sur RTS 2).

Gurgl (AUT), slalom dames, 1re manche: Mélanie Meillard (SUI) à 1.32 de Shiffrin (USA) / Ski alpin / 1 min. / aujourd'hui à 10:25

Gisin pas qualifiée pour la 2e manche

Première manche à oublier en revanche pour Michelle Gisin, qui a concédé 2''88 pour son 100e départ dans la discipline en Coupe du monde. L'Obwaldienne n'a jamais trouvé le bon rythme et ne verra même pas le second tracé (36e), tout comme Elena Stoffel (41e), Janine Mächler (46e), Nicole Good (48e) et Aline Danioth (52e).

Gurgl (AUT), slalom dames, 1re manche: Michelle Gisin (SUI) à l’envers sur ce premier tracé / Ski alpin / 1 min. / aujourd'hui à 10:25

ats/btro