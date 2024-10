Gremaud, Ragettli et Cie lancent leur saison

Le grand moment de la saison, et pas seulement pour Ragettli et Gremaud, se déroulera du 16 au 30 mars: les championnats du monde 2025 auront en effet lieu en Suisse, plus précisément en Engadine (St-Moritz/Silvaplana). Les adeptes du skicross, des aerials et des bosses seront également de la partie.