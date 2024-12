Fin de saison pour Marcel Hirscher, blessé à un genou

"Pour la première fois, je vis de près la douloureuse question des ligaments croisés, que tant d'autres ont déjà dû traverser. Il reste que ces huit mois ont été intenses et que je me suis beaucoup amusé", peut-on lire dans le communiqué. "Je tiens à remercier tous ceux qui ont rendu possible cette incroyable aventure et qui m'ont accompagné. Peut-être que mon voyage est enfin terminé", conclut-il.

L'octuple vainqueur du gros globe de cristal s'est classé 23e lors de sa première course, le géant de Sölden en octobre. En slalom, il ne s'est pas qualifié pour la 2e manche à Levi et a été éliminé en 1re manche à Gurgl.