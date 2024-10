Coup de froid en Autriche, Odermatt éliminé d'entrée; Steen Olsen en tête

"C'est clair que j'aurais peut-être pu être un peu plus malin dans ma façon de skier, et ne pas tout risquer sur la 1re course. Mais j'étais très motivé aujourd'hui dans le portillon de départ. Dès la 2e porte, j'ai voulu tout donner, c'est comme ça que l'on réalise de grosses courses et que l'on franchit la ligne avec de l'avance", a commenté le skieur de 27 ans au micro de la télévision publique allemande BR. "Il n'y a plus de série (de victoires) en cours, il n'y a pas de petit globe que je peux décrocher. Ca peut arriver quand on est un peu trop excité", a ajouté "Odi".