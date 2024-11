Blessé au dos, Loïc Meillard pourrait faire son retour à Levi

A Sölden, Loïc Meillard a dû déclarer forfait quelques minutes avant la course à cause de douleurs au dos. Le diagnostique est clair, il s'agit d'une fissure d'un disque intervertébral. La seule inconnue restait la durée de sa convalescence. RTSsport l'a rencontré jeudi à Sion.

Loïc Meillard dit avoir retrouvé le sourire et fait de grands progrès en vue de sa rémission. Le Neuchâtelois d'Hérémance reste cependant incertain pour le départ du slalom de Levi dimanche prochain mais Meillard rechaussera les skis cette semaine. Il nous en dit plus sur sa rééducation et sur son état d'esprit.

Ski alpin: le point sur la condition physique de Loïc Meillard, une semaine après sa blessure au dos

