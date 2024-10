A moins d'un mois de la reprise, Loïc Meillard et Daniel Yule ont faim

Interrogés sur les retours de Lucas Braathen (sous les couleurs du Brésil) et de Marcel Hirscher (Pays-Bas), Loïc Meillard et Daniel Yule ont dit se réjouir surtout pour l'intérêt du ski. "Ca amène un peu d'histoires en plus autour de la Coupe du monde, a souligné le polyvalent. Mais je me préoccupe pas plus que cela d'eux. " Même sentiment de la part du slalomeur: "Leurs retours amènent du piment, c'est certain, et de l'intérêt pour les fans. Mais je n'ai personnellement pas besoin de cela." Et Yule d'ajouter: "Je ne me fais pas de souci pour leur niveau; ils n'ont pas oublié comment skier."