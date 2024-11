A 40 ans, Lindsey Vonn prépare son comeback!

Après Marcel Hirscher, une autre grande figure du ski alpin pourrait bien revenir en Coupe du monde. A 40 ans, Lindsey Vonn a réintégré l'équipe des Etats-Unis.

Dans un article du "New York Times", on apprend qu'avec un genou droit tout neuf, l'ancienne speed queen ne ressent plus de douleurs et qu'elle ne verrait pas d'un mauvais oeil une éventuelle participation aux JO de 2026 à Cortina.

Lorsqu'elle a arrêté la compétition voici 5 ans, elle était la femme qui comptait le plus grand nombre de victoires avec 82 succès en Coupe du monde. Depuis, l'ouragan Mikaela Shiffrin est passé par là et lui a subtilisé ce record en le portant pour l'heure à 97.

Lindsey Vonn réintègre l'équipe nationale américaine avec l'ambition de revenir en Coupe du monde. Cela ne sera évidemment pas ce week-end à l'occasion du slalom de Levi, mais la Coupe du monde s'envolera pour l'Amérique du Nord et notamment des épreuves de vitesse à Beaver Creek. Elles utiliseront pour la première fois la piste Birds of Prey, traditionnellement dévalée par les messieurs, et c'est peut-être ce défi qui attire particulièrement Lindsey Vonn.

ats/alt