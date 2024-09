Marc Marquez renoue avec la victoire après presque 3 ans de disette

L'Espagnol Marc Marquez (Ducati-Gresini) a remporté dimanche le GP d'Aragon MotoGP, remontant sur la plus haute marche du podium pour la première fois depuis octobre 2021 et après une longue série d'accidents et de blessures.

Le sextuple champion du monde, âgé de 31 ans, a écrasé la course, terminant avec plus de 5 secondes d'avance sur Jorge Martin (Ducati-Pramac) qui garde la tête du championnat du monde, car son plus proche rival, l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), a été victime d'un accident. Le podium est complété par le jeune prodige espagnol Pedro Acosta (GasGas-Tech3) âgé de 20 ans. afp/ace