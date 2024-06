Francesco Bagnaia s'impose au sprint

L'Italien Francesco Bagnaia a remporté la course sprint du Grand Prix moto des Pays-Bas devant Jorge Martin. Il grignote ainsi l'écart le séparant du leader au championnat du monde de MotoGP.

Sur sa Ducati officielle, Bagnaia, parti en pole position, n'a pas fait de détail, terminant avec plus de deux secondes d'avance sur un Martin au guidon lui de la Ducati de l'écurie semi-officielle Pramac. La troisième place est revenue à l'Espagnol Maverick Vinales (Aprilia).



Au championnat du monde, Martin ne compte plus que 15 points d'avance sur Bagnaia - contre 18 avant cette course. Le double champion du monde aura à nouveau l'occasion de réduire l'écart, voire de prendre le commandement, lors du Grand Prix dimanche, qui verra le vainqueur gagner 25 points.

ats/pza