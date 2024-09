Deuxième succès consécutif pour Marc Marquez

Le sextuple champion du monde de MotoGP Marc Marquez (Ducati-Gresini) a remporté à Misano le Grand Prix de Saint-Marin devant le champion en titre Francesco Bagnaia (Ducati), et très loin devant le leader au championnat Jorge Martin, seulement 15e.

L'Italien Enea Bastianini (Ducati) complète le podium de cette 13e manche de la saison. Au général, Martin ne compte plus que sept points d'avance sur son dauphin Bagnaia. L'Espagnol de chez Ducati-Pramac paie une erreur de stratégie à cause d'une courte averse tombée durant la course. Il avait décidé de passer à la moto de secours équipée de pneus pluie alors que la pluie commençait à tomber. Les précipitations n'ont toutefois pas duré longtemps et Martin s'est vu contraint de passer à nouveau sur l'autre moto après quelques tours. Il a ainsi été le grand perdant de cette journée.

Avant dimanche dernier, la dernière victoire de Marc Marquez en Grand Prix remontait à 1043 jours plus tôt. Revoilà l'Espagnol sur la plus haute marche du podium, seulement une semaine plus tard. Il est désormais en troisième position du classement avec 53 points de retard.

ats/efas