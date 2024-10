"C'est le pilote qui gagne, pas les pneus, pas la technologie", explique Giacomo Agostini

RTS sport a eu le privilège de s'entretenir avec la légende italienne de la moto Giacomo Agostini, qui a été 15 fois champion du monde, dont 8 fois dans la catégorie-reine, avec 122 victoires en GP pour 15 saisons disputées

"Quasiment dès ma naissance, je pensais toujours à la moto et ma famille n'en avait pas envie. Elle n'en avait pas envie parce qu'elle disait toujours que c'est un métier très dangereux. Mais à la fin, je suis arrivé à acheter une moto et j'ai commencé. Pour moi, c'était c'était une chose fantastique parce que j’ ai fait le métier que j'aimais beaucoup", a déclaré Giacomo Agostini, dans le cadre de l'inauguration des nouveaux locaux de la fédération internationale de motocyclisme à Mies.

Peut-être Bagnaia. Il a plus d'expérience, il a déjà été champion du monde Giacomo Agostini

Quand on lui parle du dénouement de la fin de saison de MotoGP et du favori à la victoire finale, Agostini explique: "C'est difficile parce que ce sont deux pilotes qui vont très vite. Bagnaia et Martin. Et maintenant nous en sommes à 4 courses (de la fin). Et la décision arrive très bientôt. Peut-être Bagnaia. Il a plus d'expérience, il a déjà été champion du monde".

Concernant les avancées technologiques dans l'univers de la moto, "Ago" évoque le rôle de l'humain avant celui de la machine: "Je pense qu'il faut donner aux pilotes la responsabilité et la possibilité de gagner et de montrer à tout le monde que c'est le pilote qui gagne, pas les pneus, pas la technologie".

Et de conclure philosophiquement, quand on lui demande ce qu'on peut lui souhaiter pour la suite: "Rien, parce que j'ai eu beaucoup choses. J'ai eu beaucoup de victoires. J'ai tout eu avec la moto. Alors, il faut dire merci pour toutes les choses que j'ai eues dans ma vie et il faut être content de ça".





