Barcelone remplace Valence pour l'ultime Grand Prix de 2024

La saison 2024 de moto connaîtra son dénouement mi-novembre sur le circuit de Catalunya à Montmelo, près de Barcelone, qui remplace le circuit de Valence initialement prévu mais inutilisable en raison des inondations, ont confirmé les organisateurs du championnat du monde.

L'ultime Grand Prix de la saison, programmé du 15 au 17 novembre, départagera dans la course au titre de champion du monde l'Espagnol Jorge Martin, actuel leader, et l'Italien Francesco Bagnaia, son dauphin à 24 points et champion du monde en titre.

La Dorna, l'entreprise promotrice du championnat MotoGP, a dû revoir ses plans d'urgence, après que des inondations meurtrières ont ravagé la semaine dernière la région de Valence, et rendu inutilisable le circuit initialement prévu pour accueillir ce dernier GP de la saison.

Les pilotes avaient exprimé leur souhait de courir ailleurs, par respect envers les victimes de la pire catastrophe naturelle de l'histoire récente du pays qui a fait au moins 218 morts selon le dernier bilan.

Le circuit de Barcelone, où le Grand Prix de Catalogne s'est tenu en mai, est bien connu du paddock, à dominante espagnole.

