Bagnaia s'impose devant Martin à Montmelo

Francesco Bagnaia (Ducati) a remporté le GP de Catalogne, 6e des 21 manches de la saison de MotoGP. L'Italien s'est imposé avec 1''740 d'avance sur le leader du championnat du monde, l'Espagnol Jorge Martin (Ducati).

Tombé samedi dans le dernier tour de la course sprint alors qu'il était en tête, le double champion du monde en titre a pris sa revanche en devançant le leader du championnat 2024. Troisième à plus de 10'', l'Espagnol Marc Marquez (Ducati) a encore effectué une jolie remontée après s'être élancé en 14e position.



Cette victoire, sa 3e de la saison et la 31e au total, permet à "Pecco" Bagnaia de grimper de la 4e à la 2e place du championnat du monde. Il a dépassé Marc Marquez, désormais 3e, ainsi qu'Enea Bastianini pour revenir à 39 points de Jorge Martin au classement général. Marquez pointe lui à 41 points du leader.

Dettwiler 21e en Moto3

Seul pilote suisse engagé dans le championnat du monde de vitesse, Noah Dettwiler (KTM) a terminé au 21e rang en Moto3 sur le circuit de Barcelona-Catalunya à Montmelo. Le Bâlois a concédé 40 secondes au vainqueur, le Colombien David Alonso, lequel a repris la tête du général en s'imposant pour la 4e fois de la saison.

ats/pza