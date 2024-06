Bagnaia remporte la course sprint

Le prodige espagnol Pedro Acosta, qui évolue cette saison dans l'écurie satellite GasGas-Tech 3, s'est engagé avec l'équipe officielle KTM pour "plusieurs saisons" à partir de 2025. Champion du monde de Moto3 en 2021 et de Moto2 en 2023 avec l'équipe KTM Ajo, l'Espagnol, promis a un avenir radieux alors qu'il vient seulement de fêter ses 20 ans, a réalisé un superbe début de saison 2024 pour ses premiers pas dans la catégorie reine. En 6 week-ends de MotoGP, Acosta a décroché 2 podiums en Grands Prix, au Portugal et aux Etats-Unis, et 3 autres en sprint, en Espagne, en Catalogne et en Italie.