Bagnaia gagne le sprint et retarde l'échéance

Francesco Bagnaia a remporté le sprint du GP de la solidarité à Barcelone. Avec ce succès, l'Italien a préservé ses minces espoirs de conserver son titre de champion du monde.

Bagnaia s'est imposé devant son compatriote et coéquipier Enea Bastianini et l'Espagnol Jorge Martin, leader du championnat. Avant la course dominicale, Martin conserve 19 points d'avance sur l'Italien: de quoi aborder le dernier Grand Prix de la saison avec une relative sérénité.

Bastianini, grâce à son deuxième rang, compte désormais 5 longueurs d'avance sur Marc Marquez dans la course au troisième rang final. L'Espagnol n'a pu faire mieux que septième en Catalogne.

