Bagnaia gagne et revient à 24 points de Martin

Seul pilote suisse engagé dans le championnat du monde de vitesse, Noah Dettwiler (KTM) a par ailleurs pris la 18e - et dernière - place en Moto3. Le Bâlois a manqué pour plus de 24'' le top 15 dans une course remportée par le champion du monde colombien David Alonso (13e succès en 19 GP disputés cette année).