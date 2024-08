Une cérémonie d'ouverture riche en émotions

Un spectacle au coeur de la capitale puis 11 jours de compétition pour, à nouveau, convaincre: Paris a lancé ses premiers Jeux paralympiques avec une cérémonie hors stade, devant un superbe panorama.

Une vidéo du nageur handisport français Théo Curin, dans un taxi décoré de mascottes "Phryge", a sonné le début d'une cérémonie de plus de trois heures, sous un temps ensoleillé, rythmée par les notes de piano du musicien Chilly Gonzales, installé sur une scène entourant l'obélisque égyptien de la Place de la Concorde.

Autour de lui? 140 danseurs et 16 performeurs en situation de handicap, qui ont offert une première prestation énergique de ce spectacle intitulé "Paradoxe", ponctuée par l'interprétation electro-pop de l'artiste Christine and The Queens sur le morceau phare d'Edith Piaf "Non, je ne regrette rien", et celle de l'Ensemble Matheus, orchestre qui a pour particularité de travailler au renouvellement de l'interprétation des oeuvres.

De nombreux danseurs ont performé au long de la soirée. [Keystone - Aurélien Morissard]

Un défilé sur la plus belle avenue du monde

Une majorité des 4400 athlètes représentant 168 délégations, ont dans le même temps débuté leur défilé entre les Champs-Élysées et la place parisienne, aux sons du DJ Myd, nouvelle tête de la French Touch. La délégation égyptienne a lancé un clapping et le porte-drapeau du Costa-Rica courait lui sur la mythique avenue de Paris pour montrer la bannière de son pays à de nombreux spectateurs. Le public répondait en criant le nom de chaque nation qui défilait.

Les athlètes ont défilé le long des Champs-Elysées. [Keystone - Aurélien Morissard]

Avant le début des festivités, la star des films d'arts martiaux Jackie Chan a fait partie des derniers relayeurs de la flamme, qui a terminé son périple au chaudron de l'Hôtel de ville. Ce dernier a été allumé par douze porteurs.

Jackie Chan a été un des derniers relayeurs de la flamme. [Keystone - Aurélien Morissard]

Les organisateurs ont promis "la même ambition" que la cérémonie des JO du 26 juillet, saluée mondialement. Cette fois, pas de défilé sur la Seine mais l'une des avenues les plus célèbres du monde, et un temps estival, pour un spectacle particulièrement axé sur "tous les corps", selon Thomas Jolly, son directeur artistique.

ats/tzing