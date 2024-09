Swiss Paralympic: un bilan qui dépasse toutes les espérances

Voilà, la 17e édition des Jeux paralympiques d'été est terminée. A Paris, la délégation helvétique, qui était composée de 27 athlètes, a largement dépassé ses objectifs. Elle visait 14 médailles, comme à Tokyo, elle en a décroché 21! Bilan.

OBJECTIF LARGEMENT ATTEINT: Swiss Paralympic peut avoir le sourire à Paris. 8 médailles d'or, 8 d'argent et 5 de bronze. Il faut remonter à 1996 pour voir autant de métaux dans l'escarcelle helvétique. Avec un total 21 médailles, elle a fait beaucoup mieux qu'à Tokyo mais reste loin de son record de 43 médailles établi en 1984 à Stoke Mandeville et à New York. Sur les 21 médailles suisses, 13 ont été remportées en athlétisme.

Jeux paralympiques: "On a vécu 2 semaines fantastiques avec des Suisses performants" - L.Prince, président Swiss Paralympic / RTS Sport / 4 min. / aujourd'hui à 11:40

LA PERFORMANCE XXL: C'est l'athlète suisse de ces Jeux paralympiques. Catherine Debrunner, pour ses troisièmes Paras, a frappé un grand coup en récoltant 6 médailles: 5 d'or (sur 400m, 800m, 1500m, 5000m et marathon) et 1 d'argent (100m)! La Thurgovienne de 29 ans a presque tout avalé sur son passage. Seule la Britannique Samantha Kinghorn a été en mesure de la priver d'un incroyable sextuplé. L'histoire retiendra que Debrunner est devenue la première athlète féminine suisse à décrocher 5 titres dans les mêmes "Paras".

Paralympiques, athlétisme, marathon finale T54 dames: Catherine Debruner (SUI) termine ses jeux en beauté avec un 5ème sacre olympique lors du marathon / Jeux paralympiques / 2 min. / aujourd'hui à 07:55

SWISS GIRL POWER: Parmi les 27 membres représentant la délégation suisse, 19 étaient des femmes. Elles ont été les principales pourvoyeuses des médailles helvétiques. Catherine Debrunner (avec 6 métaux), Manuela Schär (3), Celine van Till (2), Flurina Rigling (2), Franziska Matile-Dörig (1), Nora Meister (1) et Ilaria Renggli (1) ont raflé un total de 16 médailles. Chez les messieurs, les médailles ont été remportées par Marcel Hug (4 dont l'or marathon) et Leo McCrea (1), en or sur 100m brasse.

AP Photo/Keystone - Michel Euler Le public est au rendez-vous pour soutenir les athlètes durant les Jeux paralympiques de Paris / Le 12h30 / 1 min. / lundi à 12:40

ILARIA RENGGLI DANS L'HISTOIRE DU BADMINTON SUISSE: laria Renggli se souviendra longtemps de ses premiers Jeux paralympiques. La badiste argovienne de 24 ans, en chocolat la veille en double avec sa partenaire Cynthia Mathez, a remporté la médaille de bronze en simple. Il s'agit de la première médaille suisse en badminton à des Paras.

Paris 2024 - Paralympiques : Ilaria Renggli a remporté la médaille de bronze en badminton / 19h30 / 1 min. / lundi à 19:30

UNE PREMIERE SUISSE EN JUDO ET EN AVIRON: grâce à Carmen Brussig et Claire Ghiringhelli, la Suisse a été représentée pour la première fois en judo et en aviron à des Paralympiques La judokate née à Leipzig avait remporté 3 médailles paralympiques sous le drapeau allemand. A Paris, elle a perdu ses 2 combats pour la Suisse. En skiff, l'avironneuse tessinoise Claire Ghiringhelli s'est classée 2e de la finale B. Pas mal pour cette ingénieure en matériaux aéronautiques qui ne rame que depuis 5 ans.

Paralympiques, aviron, skiff, séries: Claire Ghiringhelli (SUI) termine 3e de sa séries / Jeux paralympiques / 4 min. / le 30 août 2024

LA DERNIERE DANSE DE MANUELA SCHÄR: La Lucernoise de 39 ans, qui disputait ses 6es Jeux paralympiques, a effectué au Stade de France, ses derniers tours de piste. Elle entend désormais se consacrer aux marathons. Comme Marcel Hug, qui compte désormais 16 médailles dont 7 en or en 6 Paras? Il y a 3 ans, Manuela Schär avait récolté 5 médailles paralympiques à Tokyo. A Paris, elle en a gagné 2 de plus pour porter son total de médailles paralympiques à 10 (3 or, 5 argent, 2 bronze).

Paralympiques, athlétisme, finale 800m T54 dames: Manuela Schär (SUI) conserve son titre olympique / Jeux paralympiques / 4 min. / le 1 septembre 2024

AVEC LES 2 ROMANDES VAN TILL ET MATHEZ: sur les 27 athlètes suisses, 2 étaient romandes: Celine van Till, parmi les grandes favorites de la course en ligne et du contre-la-montre, n'a pas flanché en récoltant 2 médailles d'argent. En badminton, Cynthia Mathez a fini en chocolat en double, avec Ilaria Renggli, comme il y a 3 ans à Tokyo. La Tramelote faisait alors la paire avec Karin Suter-Erath.

RTS Sport matin – Les soldates et soldats du sport récoltent des médailles pour la Suisse / Sport matin / 4 min. / jeudi à 06:39

Paris, Miguel Bao